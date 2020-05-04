В лесу Рогачевского района нашли останки пропавшего без вести военнослужащего

Теперь милиция разыскивает его родных по документам, спрятанным в его каске

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В конце марта 2020 года в милицию обратился мужчина, который нашел скелетированные останки и металлические предметы в лесу Рогачевского района. Об этом Следственный комитет сообщил сегодня, 4 мая.

Следственно-оперативная группа изъяла костные останки человека, а также часть лопаты, фрагменты ремня и обуви, алюминиевую ложку, гильзы и военную каску, в которой находились фрагменты документов.

Согласно результатам исследования, фрагменты являются частями военного билета рядового Фещенко Петра Моисеевича, уроженца деревни Уласы Комаринского района Полесской области (ныне территория Хойникского района Гомельской области), который числился как пропавший без вести солдат Красной армии.

Сейчас установливают родственников военнослужащего, а после его костные останки передадут для захоронения и увековечения памяти о погибшем.