2020-05-04T12:45:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанин пытался пролезть в квартиру, но застрял. Пришлось звать спасателей

Похоже, 3 мая прошел марафон застрявших в неожиданных местах
Алла БЕЛУГА
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Фото: minsk.mchs.gov.by.Фото: minsk.mchs.gov.by.
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3 мая в 16.31 в милицию позвонил очевидец и рассказал, что на проспекте Рокоссовского, 124 в Минске на балконе застрял мужчина. О необычном ЧП сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Прибывшие спасатели выяснили, что 60-летний хозяин квартиры забыл ключи и пытался попасть домой через балкон. Делал он это частенько, но на этот раз не повезло: он застрял в оконном ограждении и не смог пошевелиться, продолжая висеть, как Буратино. Спасатели при помощи подручных средств достали застрявшего из решетки балкона. Помощь ему не потребовалась.

Похоже, 3 мая был не самый удачный день для многих людей, застрявших в самых неожиданных местах. Так, 3 мая в Калинковичах двухлетний ребенок застрял головой в системном блоке компьютера, его освобождали спасатели. В этот же день у сельчанина в Калинковичах обе ноги застряли в мотокультиваторе. Последнему повезло меньше остальных - его госпитализировали.

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