2020-05-04T14:35:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусбанк перестал выдавать некоторые кредиты на жилье. Какие и что осталось?

Заявления на строительство жилья и льготные кредиты по-прежнему принимают
Алла БЕЛУГА
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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C 1 мая Беларусбанк перестал принимать новые заявления граждан на выдачу некоторых кредитов на покупку жилья. Мы уточнили это в контакт-центре банка.

Теперь на кредит на покупку жилья в новостройках, на вторичке, а также на покупку незавершенных законсервированных капитальных строений на общих основаниях рассчитывать не приходится. Будут ли выдавать кредиты снова и когда это произойдет, пока неизвестно.

В то же время со льготными кредитами все по-прежнему, заявления на них принимают. То же самое - с заявлениями на строительство жилья (в т. ч. дач), а также на строительство или покупку жилья по системе стройсбережений. На них еще можно рассчитывать.

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