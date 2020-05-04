Беларусбанк перестал выдавать некоторые кредиты на жилье. Какие и что осталось?

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C 1 мая Беларусбанк перестал принимать новые заявления граждан на выдачу некоторых кредитов на покупку жилья. Мы уточнили это в контакт-центре банка.

Теперь на кредит на покупку жилья в новостройках, на вторичке, а также на покупку незавершенных законсервированных капитальных строений на общих основаниях рассчитывать не приходится. Будут ли выдавать кредиты снова и когда это произойдет, пока неизвестно.

В то же время со льготными кредитами все по-прежнему, заявления на них принимают. То же самое - с заявлениями на строительство жилья (в т. ч. дач), а также на строительство или покупку жилья по системе стройсбережений. На них еще можно рассчитывать.