2020-05-04T14:37:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Есть женщины в русских селеньях»: белорусские пограничники задержали россиянку, которая шла пешком к любимому во Францию

Жительница Тверской области сквозь леса и карантины шла с палаткой к избраннику
Алла БЕЛУГА
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Карантин любви не помеха.Карантин любви не помеха.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Белорусские пограничники 3 мая задержали девушку, которая пыталась незаконно пересечь границу Беларуси, сообщает Погранкомитет. Жительница Тверской области сказала, что заблудилась, пока искала поблизости магазин, но пограничники не поверили. У нее в сумке нашли спальный мешок, а на смартфоне были карты нескольких участков белорусско-польской границы.

Затем поведала душещипательную историю. Оказывается, на отдыхе в Индии россиянка познакомилась с мужчиной из Франции. Но затем введенный карантин помешал развитию отношений, и женщина решила незаконно пересечь границу, чтобы навестить любимого человека. Сейчас ее ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.

А днем ранее, 2 мая, по железнодорожным путям в противоположную сторону шел литовец, которого также задержали за незаконное пересечение белорусской границы. Оказалось, житель Вильнюса шел за лучшей жизнью в Россию. Ему также грозят штраф и депортация.

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«Есть женщины в русских селеньях»: белорусские пограничники задержали россиянку, которая шла пешком к любимому во Францию