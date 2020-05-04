2020-05-04T15:54:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: выборы в Беларуси не перенесут

Выборы точно пройдут летом, возможно, в день рождения главы государства
Алла БЕЛУГА
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Фото: БелТАФото: БелТА
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Александр Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном сообщил, что выборы в стане пройдут по плану.

- Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа, - цитирует Белта слова президента.

Напомним, ранее обсуждалось, что выборы президента Беларуси пройдут в день рождения Лукашенко, 30 августа. В конце прошлого года президент прокомментировал это так:

- Мне кажется, летом эти выборы пройдут (…). Еще этим не занимался. Но вы не торопитесь. Спросите у Натальи Ивановны (Кочановой. - Ред.), когда она считает нужным занести выборы с учетом моего графика, - сообщил он журналистам.

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