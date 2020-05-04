2020-05-04T15:52:48+03:00
Общество
КП Беларусь

ГАИ остановили подозрительные жигули и обнаружили в них двух телят

Они были похищены с одного из Добрушских предприятий
Алла БЕЛУГА
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Фото: gomel.mvd.gov.by.Фото: gomel.mvd.gov.by.
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1 мая в 01:30 ночи сотрудники ГАИ остановили на улице Лазурной подозрительный автомобиль «ВАЗ». За рулем жигулей была девушка 1991 года рождения, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Оказалось, прав на управление транспортным средством у нее не было. Но это оказалось не единственным нарушением: вместе с ней в автомобиле ехали двое пассажиров (1981 и 1992 года рождения), а на заднем сиденье под покрывалом нашлись двое телят.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что телята краденые, их гомельчане похитили с одного из предприятий Добрушского района. Возбуждено уголовное дело.

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