Власти рассказали, когда отключат отопление

Власти решат уже на этой неделе, когда отключать батареи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычно отопительный сезон заканчивается в апреле, а на дворе уже май

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Обычно тепло в домах отключают в апреле, но в этом году апрель был холодный. И вот наступил май, который тоже не радует теплой погодой. Но отопительный сезон придется когда-то закончить, вопрос только - когда. Власти решат это уже на этой неделие.

- Мы заботимся о наших жителях. Кто-то из горожан сейчас находится на самоизоляции, кто-то дома на больничном, кто-то с маленькими детьми. Потому очень осторожно относимся к вопросу отключения отопления, - рассказал агентству Минск-Новости зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Чиновник рассказал, что позднее отключение отопления направлено на профилактику простуд из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. По правилам же отопление отключают, когда среднедневная температура достигает не ниже 8 градусов тепла.

Напомним, сроки двухнедельного отключения горячей воды в этом году также перенесли. Из-за пандемии коронавируса воду начнут отключат не в мае, а в сентябре.