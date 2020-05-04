2020-05-04T16:46:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Власти рассказали, когда отключат отопление

Обычно отопительный сезон заканчивается в апреле, а на дворе уже май
Алла БЕЛУГА
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Власти решат уже на этой неделе, когда отключать батареи.Власти решат уже на этой неделе, когда отключать батареи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Обычно тепло в домах отключают в апреле, но в этом году апрель был холодный. И вот наступил май, который тоже не радует теплой погодой. Но отопительный сезон придется когда-то закончить, вопрос только - когда. Власти решат это уже на этой неделие.

- Мы заботимся о наших жителях. Кто-то из горожан сейчас находится на самоизоляции, кто-то дома на больничном, кто-то с маленькими детьми. Потому очень осторожно относимся к вопросу отключения отопления, - рассказал агентству Минск-Новости зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Чиновник рассказал, что позднее отключение отопления направлено на профилактику простуд из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. По правилам же отопление отключают, когда среднедневная температура достигает не ниже 8 градусов тепла.

Напомним, сроки двухнедельного отключения горячей воды в этом году также перенесли. Из-за пандемии коронавируса воду начнут отключат не в мае, а в сентябре.

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