Во время опытов в лаборатории института НАН Беларуси произошло ЧП

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В лаборатории органического синтеза Института физико-органической химии НАН Беларуси, которое находится на улице Сурганова, произошло ЧП. Во время проведения опытов в лаборатории начался пожар, но прибывшие спасатели быстро ликвидировали возгорание, сообщает МЧС.

Пожарные эвакуировали 20 человек, никто из них не пострадал. Предварительно установлено, что в лаборатории органического синтеза на третьем этаже института проводились научные исследования. Со слов работников, во время опыта загорелся диэтиловый эфир, пожар распространился на 15 квадратных метров.