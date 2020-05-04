2020-05-04T16:29:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Во время опытов в лаборатории института НАН Беларуси произошло ЧП

Пожарные эвакуировали 20 человек
Алла БЕЛУГА
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Теперь лаборатория выглядит так. Фото: minsk.mchs.gov.by.Теперь лаборатория выглядит так. Фото: minsk.mchs.gov.by.
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В лаборатории органического синтеза Института физико-органической химии НАН Беларуси, которое находится на улице Сурганова, произошло ЧП. Во время проведения опытов в лаборатории начался пожар, но прибывшие спасатели быстро ликвидировали возгорание, сообщает МЧС.

Пожарные эвакуировали 20 человек, никто из них не пострадал. Предварительно установлено, что в лаборатории органического синтеза на третьем этаже института проводились научные исследования. Со слов работников, во время опыта загорелся диэтиловый эфир, пожар распространился на 15 квадратных метров.

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