В Беларуси спеет урожай арбузов, которые растут в «люльках»

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В Беларуси становится все теплее, и аграрии постепенно пробуют выращивать у нас заморские теплолюбивые фрукты. Например, в этом году в Кировском районе в открытый грунт впервые высадят 30 тысяч саженцев арбузов. Пробу саженцы прошли успешно: уже спеют тепличные арбузы, посаженные в феврале 2020 года. В мае их пересадят в открытый грунт.

- Для нас арбуз - новая культура. Прежде чем высаживать ее в поле, мы посадили 10 растений в теплице еще в конце февраля. Обычно для созревания сладким плодам нужно около 100 дней, так что скоро мы получим первый урожай, - рассказала Белта овощевод тепличного комбината ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" Оксана Соколовская. - Арбуз в привычной среде должен расти по земле. В теплице же мы его подвесили, и чтобы тяжелые плоды не отрывались, положили их в "люльки" - сетки, которые поддерживают ягоду".

Если все получится, на тепличном комбинате (сейчас там выращивают огурцы и помидоры) в следующем году попробуют вырастить еще и дыни.