В Орше интернет-мошенники выманили у женщины все деньги, хотя она заподозрила, что ее собираются обмануть

Мошенники пять раз звонили женщине, пока не выманили у нее данные карты. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Жительница Орши не могла предположить, что мошенникам удастся обмануть ее, используя банальную схему со звонками якобы от сотрудников банка. Женщина была наслышана о подобных случаях интернет-мошенничества. Поэтому, когда ей позвонил якобы банковский работник и сообщил о подозрительной активности с ее счетом, она проигнорировала звонок. Мошенники оказались настойчивыми. Женщине позвонили пять раз, предлагая назвать реквизиты карты, чтобы проверить, что происходит с ее счетом.

-Злоумышленники предложили женщине сверить номер телефона технической поддержки клиентов банка и номер, с которого идет звонок. Все цифры номера совпали. Однако код был другим, но на это женщина не обратила внимание, и озвучила реквизиты своей карты. После этого с карты исчезли все деньги, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Мошенники сняли с карты женщины все сбережения – 1600 рублей.