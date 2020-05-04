В Орше интернет-мошенники выманили у женщины все деньги, хотя она заподозрила, что ее собираются обмануть
Жительница Орши не могла предположить, что мошенникам удастся обмануть ее, используя банальную схему со звонками якобы от сотрудников банка. Женщина была наслышана о подобных случаях интернет-мошенничества. Поэтому, когда ей позвонил якобы банковский работник и сообщил о подозрительной активности с ее счетом, она проигнорировала звонок. Мошенники оказались настойчивыми. Женщине позвонили пять раз, предлагая назвать реквизиты карты, чтобы проверить, что происходит с ее счетом.
-Злоумышленники предложили женщине сверить номер телефона технической поддержки клиентов банка и номер, с которого идет звонок. Все цифры номера совпали. Однако код был другим, но на это женщина не обратила внимание, и озвучила реквизиты своей карты. После этого с карты исчезли все деньги, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Мошенники сняли с карты женщины все сбережения – 1600 рублей.
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