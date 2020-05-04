2020-05-04T18:04:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«Иногда просим и на балкон выглянуть, в окно посмотреть». Глава МВД лично съездил в рейд по проверке самоизолированных

Юрий Караев подчеркнул, что нарушителей домашнего карантина стало меньше
Полина СВЕТЛОВА
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Министр отметил, что выросла сознательность людей, которые должны находиться на самоизоляции. Фото: belta.byМинистр отметил, что выросла сознательность людей, которые должны находиться на самоизоляции. Фото: belta.by
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Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире «Беларусь 1» рассказал, как съездил в рейд вместе с другими сотрудниками милиции и работниками центра гигиены и эпидемиологии.

- Сам, к слову сказать, проехался во вторник с экипажем милиционеров вместе с эпидемиологом районного центра. Посмотрел, как они фиксируют, как они подходят к подъезду, аккуратно нажимают на кнопку, спрашивают по домофону хозяев квартиры и домочадцаев, кто находится на самоизоляции. Задают такие нехитрые вопросы, чтобы показать, что это действительно они. Иногда просим и на балкон выглянуть, в окно посмотреть, помахать рукой.

Министр отметил, что выросла сознательность людей, которые должны находиться на самоизоляции.

- Когда только началась эта работа по проверке самоизолированных, из 900 первых, кого мы проверяли на самоизоляции как контакты первого уровня, 800 сразу дома не находили, - привел пример Юрий Караев. - А сейчас их около 26 тысяч человек на самоизоляции - и только 300 из них не было дома. И 280 нашлись сразу же - кто пошел в магазин, кто мусор выбросить. В остатке 20 человек, которых в течение суток установили.

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По телефону один из них сказал, что вышел в ближайший магазин, а на самом деле был в другой деревне (Читать далее)

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