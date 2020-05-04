В Минске билет на городской автобус можно будет купить по мобильнику без сканирования QR-кода

Оплачивать с одного аккаунта можно будет поездку для целой компании. Фото: Сергей ГАПОН

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В общественном транспорте белорусской столице запускается сервис TIX, сообщили в пресс-службе Минсктранса. Услуга начинает действовать с начала мая в городских автобусах. Проект Минсктранс осуществил благодаря поддержке Беларусбанка и компании «Системные технологии».

Как это будет работать?

Сервис TIX уже с 4 мая позволяет купить с помощью смартфона билет на автобус в Минске. При этом оплата возможна без сканирования QR-кода, а билет даже покупается заранее и при посадке просто «гасится». Безопасность платежей обеспечивает банк-эквайер. Любопытно, что сначала проект запустили и протестировали в Бресте, и сейчас в облцентре насчитывается около 30 тысяч ежемесячных «поездок по смартфону». А теперь он будет работать и в столице: сначала в 1 и 100 автобусах.

– При отсутствии проблем систему внедрят во всех столичных маршрутах, – пояснил зампредседателя правления «Беларусбанка» Александр Егоров.

Что необходимо?

Для пользования сервисом нужен смартфон с подключенным приложением «TIX» и привязанной к программе банковской карточкой. В планах финучреждения подключить проведение таких платежей через «М-банкинг».

– Билет покупается в ожидании автобуса, а погасить его можно даже пока нужный автобус только подъезжает. Приложение на экране отображает номер автобуса и предлагает «Оплатить». Причем по одному аккаунту можно заплатить за поездку одновременно нескольких человек или за провоз багажа, – добавили в «Минсктрансе».

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