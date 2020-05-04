Планировали 12 тысяч, а получилось около 9 тысяч: в МВД рассказали об амнистированных в Беларуси
В Беларуси завершается исполнение закона об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подробную информацию сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.
Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что амнистия в 2020 году коснется 12 тысяч осужденных, в том числе коррупционеров и распространителей наркотиков. Но итоговое число амнистированных оказалось несколько меньшим.
– Предварительно амнистия применена примерно 9 тысяч заключенных, находящихся не только в местах лишения свободы, но и в исправительных учреждениях открытого типа, – уточнила Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД.
Также освобождены по амнистии свыше двух с половиной тысячи человек. Среди них так называемые льготные категории: несоврешеннолетние, одинокие женщины и мужчины, у которых есть дети до 18 лет, а также пенсионеры и инвалиды, заключенные с определенными заболеваниями.
При этом свыше 4,5 тысячи осужденных на год и более уменьшен срок заключения. Еще 200 фигурантам, совершившим преступления до своего 18-летия, сократили срок наказания на два года.
– Исполнение закона прошло в тесном взаимосотрудничестве с Минтруда, Минздравом и местными исполнительными и распорядительными органами. Амнистированные осужденные возместили ущерб потерпевшим на более чем 5 миллионов рублей, – добавила представитель ДИН.
В МВД заверили, что ухудшение криминогенной обстановки при освобождении осужденных не произойдет, так как амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Амнистию 2020 года обсудили на совещании у президента Беларуси.
Глава страны пояснил, что амнистированы могут быть только не опасные для общества люди (подробности).
Несовершеннолетние «закладчики» выйдут по амнистии?
«Минеров» Лукашенко назвал подростками, за которыми не уследили (подробности).
Об амнистии.
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»