2020-05-04T19:01:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Планировали 12 тысяч, а получилось около 9 тысяч: в МВД рассказали об амнистированных в Беларуси

По амнистии освободились свыше 2,5 тысячи человек [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
На свободу вышли так называемые льготные категории заключенных.На свободу вышли так называемые льготные категории заключенных.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

В Беларуси завершается исполнение закона об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подробную информацию сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что амнистия в 2020 году коснется 12 тысяч осужденных, в том числе коррупционеров и распространителей наркотиков. Но итоговое число амнистированных оказалось несколько меньшим.

– Предварительно амнистия применена примерно 9 тысяч заключенных, находящихся не только в местах лишения свободы, но и в исправительных учреждениях открытого типа, – уточнила Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД.

Также освобождены по амнистии свыше двух с половиной тысячи человек. Среди них так называемые льготные категории: несоврешеннолетние, одинокие женщины и мужчины, у которых есть дети до 18 лет, а также пенсионеры и инвалиды, заключенные с определенными заболеваниями.

При этом свыше 4,5 тысячи осужденных на год и более уменьшен срок заключения. Еще 200 фигурантам, совершившим преступления до своего 18-летия, сократили срок наказания на два года.

– Исполнение закона прошло в тесном взаимосотрудничестве с Минтруда, Минздравом и местными исполнительными и распорядительными органами. Амнистированные осужденные возместили ущерб потерпевшим на более чем 5 миллионов рублей, – добавила представитель ДИН.

В МВД заверили, что ухудшение криминогенной обстановки при освобождении осужденных не произойдет, так как амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Амнистию 2020 года обсудили на совещании у президента Беларуси.

Глава страны пояснил, что амнистированы могут быть только не опасные для общества люди (подробности).

Несовершеннолетние «закладчики» выйдут по амнистии?

«Минеров» Лукашенко назвал подростками, за которыми не уследили (подробности).

Об амнистии.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси на 5 мая: жаркие +20, но и дожди
В Жабинке ди-джей санатория после дискотеки присвоил чужую банковскую карточку
В Петриковском районе в машине заживо сгорели двое мужчин
Представитель ВОЗ о параде в Минске: «Волнение вызывает участие в мероприятии людей пожилого возраста»
Курс валют в Беларуси на 4 мая: доллар и евро снова резко пошли в рост
Минздрав о коронавирусе на севере Беларуси: Витебск плавно уходит с плато
Планировали 12 тысяч, а получилось около 9 тысяч: в МВД рассказали об амнистированных в Беларуси
«От нас никто не поедет»: российские политики ответили на приглашение Лукашенко приехать на парад Победы в Минск
В Минске билет на городской автобус можно будет купить по мобильнику без сканирования QR-кода
«Иногда просим и на балкон выглянуть, в окно посмотреть». Глава МВД лично съездил в рейд по проверке самоизолированных
В Орше интернет-мошенники выманили у женщины все деньги, хотя она заподозрила, что ее собираются обмануть
В Беларуси спеет урожай арбузов, которые растут в «люльках»
Во время опытов в лаборатории института НАН Беларуси произошло ЧП
Власти рассказали, когда отключат отопление
ГАИ остановили подозрительные жигули и обнаружили в них двух телят
Александр Лукашенко: выборы в Беларуси не перенесут
«Есть женщины в русских селеньях»: белорусские пограничники задержали россиянку, которая шла пешком к любимому во Францию