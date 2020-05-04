Планировали 12 тысяч, а получилось около 9 тысяч: в МВД рассказали об амнистированных в Беларуси

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В Беларуси завершается исполнение закона об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подробную информацию сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что амнистия в 2020 году коснется 12 тысяч осужденных, в том числе коррупционеров и распространителей наркотиков. Но итоговое число амнистированных оказалось несколько меньшим.

– Предварительно амнистия применена примерно 9 тысяч заключенных, находящихся не только в местах лишения свободы, но и в исправительных учреждениях открытого типа, – уточнила Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД.

Также освобождены по амнистии свыше двух с половиной тысячи человек. Среди них так называемые льготные категории: несоврешеннолетние, одинокие женщины и мужчины, у которых есть дети до 18 лет, а также пенсионеры и инвалиды, заключенные с определенными заболеваниями.

При этом свыше 4,5 тысячи осужденных на год и более уменьшен срок заключения. Еще 200 фигурантам, совершившим преступления до своего 18-летия, сократили срок наказания на два года.

– Исполнение закона прошло в тесном взаимосотрудничестве с Минтруда, Минздравом и местными исполнительными и распорядительными органами. Амнистированные осужденные возместили ущерб потерпевшим на более чем 5 миллионов рублей, – добавила представитель ДИН.

В МВД заверили, что ухудшение криминогенной обстановки при освобождении осужденных не произойдет, так как амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам.

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