2020-05-04T19:43:28+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Минздрав о коронавирусе на севере Беларуси: Витебск плавно уходит с плато

Ситуацию в областном центре и регионе характеризуюn, как стабилизировавшуюся
Надежда БУТОВИЧ
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Витебские больницы после дезинфекции снова будут принимать больных коронавирусом и пневмониями, но некоторая часть - вернется к профильным больным и прежнему режиму работы.Витебские больницы после дезинфекции снова будут принимать больных коронавирусом и пневмониями, но некоторая часть - вернется к профильным больным и прежнему режиму работы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В понедельник, 4 мая, в пресс-службе Минздрава Беларуси в Telegram-канале сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 и пневмониями в Витебске.

Напомним, Витебская область по количеству зарегистрированных случаев коронавируса была на втором месте после Минска. Всего же по последней информации на 4 мая в Беларуси 17 489 человек заболевших коронавирусной инфекцией.

И вот в Минздраве сообщили об изменениях к лучшему на Витебщине. Эпидемиологическую ситуацию в регионе назвали «плавным уходом с плато».

– Сейчас у системы здравоохранения появилась возможность проведения поэтапного вывода некоторых непрофильных больниц из оказания медпомощи больным с COVID-19 и пневмониями, – уточнили в пресс-службе.

На ближайшие две недели в больницах Витебска запланировали поэтапную санобработку медучреждений, принявших в начале весны основные потоки пациентов с коронавирусом и тяжелыми формами протекания пневмоний и иных респираторных инфекций.

– Пока часть больниц и корпусов будут на заключительной дезинфекции, медперсонал сможет полноценно отдохнуть. В понедельник, 4 мая, на обработку освободили железнодорожную больницу Витебска. Запланировано что во вторник и среду для этого освободят уже все здания Витебского клинического облцентра. И до конца недели (Прим.: 9 – 10 мая) госпитализации в центре не будут производиться, – пояснили в Минздраве.

При этом уточняется, что большинство пациентов из этих медучреждений уже выписались домой, а тех, кому нужно долечиться, будут переведены в другие больницы. Таким образом, врачи и персонал Центра примерно на неделю получат передышку, затем туда вновь направят пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями.

В Витебске, считают в Минздраве, прогнозируется спад заболеваемости и запланирована полная санобработка всех перепрофилированных горбольниц. Так 8 мая начнут дезинфекцию Витебского противотуберкулезного диспансера, отделений городской центральной клинической больницы. Затем на обработку отправят 1-ю городскую клиническую больницу, хирургический корпус онкодиспансера и другие медучреждения.

– После того, как будут проведены санработы, изменится план перепрофилирования коечного фонда, что позволит части медучреждений вернуться к прежнему режиму работы, – пояснили в пресс-службе Минздрава.

О стабилизации ситуации с коронавирусом сообщается не только в отношении Витебска, но сразу в ряде районов в регионе: Докшицах, Бешенковичах, Шумилине, Лиозно, Поставах. Обстановку в области характеризуют как контролируемую.

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