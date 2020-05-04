Курс валют в Беларуси на 4 мая: доллар и евро снова резко пошли в рост

Инвалюты снова начинают дорожать в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

А вот рубль России к лету худеет

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После больших выходных в Беларуси возобновились валютные торги, сообщили в Белорусской валютно-фондовой бирже. И прошла первая майская торговая сессия инвалютами довольно оживленно.

Так изменение стоимости евро и долларов отмечается резким скачком роста, а вот рубли РФ, наоборот, потеряли в весе.

Детально курс валют в Беларуси на понедельник, 4 мая, сложился следующим образом.

«Зеленые» увеличили стоимость на 0,0401 белорусских рубля и подорожали до 2,4544 белрубля, снова устремившись к рекордным отметкам.

Европейская валюта так же пошла вверх: плюс 0,0584 белрубля и как итог 2,685 рубля за один евро.

Нацвалюта России, как говорилось выше, выбрала курс на удешевление. Сто российский рублей потеряли от своей стоимости 0,0686 белрубля и теперь оцениваются в 3,2505 рубля.

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