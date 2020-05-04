Представитель ВОЗ о параде в Минске: «Волнение вызывает участие в мероприятии людей пожилого возраста»

В параде могут участвовать пожилые люди, и ВОЗ это сильно беспокоит. Фото: из архива "КП".

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«Комсомолка» уже писала о том, что в Беларуси, в отличие от России, решили не отменять парад 9 мая ко Дню Победы. Александр Лукашенко подчеркнул, что «общественность не поймет, если парад отменят». И хотя изначально были слухи о том, что парад могут перенести из Минска в Брест, это не подтвердилось. А в первые майские дни уже стали известны кое-какие подробности минского парада.

При этом в ВОЗ предстоящий парад уже вызывал обеспокоенность, сообщил БелаПАН, со слов Батыра Бердыклычева, официального представителя организации в Беларуси.

– Обеспокоенность вызвана возможными негативными последствиями проведения массового мероприятия такого масштаба в период пандемии. Особенно волнительно от возможного участия в этом мероприятии людей пожилого возраста. Напомним, что именно среди этой категории населения отмечается тяжелое течение заболевания COVID-19 и высокий уровень смертности, – пояснил представитель ВОЗ.

При этом Бердыклычев напомнил, что после посещения Беларуси в апреле, от комиссии ВОЗ прозвучали рекомендации об усилении мер по дистанцированию, отмене или переносе мероприятий культмассовых, спортивных и других.

– Риск передачи вируса, что способствует дальнейшему распространению эпидемии, сильно повышается в скоплениях людей, где не обеспечена дистанция между людьми в полтора-два метра. Но выполнение рекомендации ВОЗ – прерогатива правительства стран, – подчеркнул Бердыклычев.

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