В Петриковском районе в машине заживо сгорели двое мужчин

Машина врезалась в дерево и загорелась, люди не смогли выйти из салона. Фото: СК.

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Смертельная авария произошла на территории Петриковского района, что на Гомельщине, в минувшую субботу, 2 мая. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

Страшное ДТП произошло на автотрассе направлением Секеричи – Лучицы среди белого дня. Примерно в 14.00 часов на дороге не справился с управлением водитель «Фольксвагена Гольф». Машина оказалась в кювете, где на скорости врезалась в дерево, от удара машина загорелась.

– В машине находились 35-летний владелец авто и его 59-летний отчим. Оба не смогли покинуть салон и погибли на месте происшествия. Кто из погибших мужчин был за рулем, станет известно после идентификации тел по итогам судебно-медицинской экспертизы, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз, в том числе, автотехническая.

В УСК по Гомельской области ищут возможных очевидцев аварии. Если вам что-либо известно о ДТП позвоните по номерам: (80232) 69-30-78 и (8029) 377-48-23.

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