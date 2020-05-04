2020-05-04T21:16:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Петриковском районе в машине заживо сгорели двое мужчин

Volkswagen Golf врезался в дерево и загорелся
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Машина врезалась в дерево и загорелась, люди не смогли выйти из салона. Фото: СК.Машина врезалась в дерево и загорелась, люди не смогли выйти из салона. Фото: СК.
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла на территории Петриковского района, что на Гомельщине, в минувшую субботу, 2 мая. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

Страшное ДТП произошло на автотрассе направлением Секеричи – Лучицы среди белого дня. Примерно в 14.00 часов на дороге не справился с управлением водитель «Фольксвагена Гольф». Машина оказалась в кювете, где на скорости врезалась в дерево, от удара машина загорелась.

– В машине находились 35-летний владелец авто и его 59-летний отчим. Оба не смогли покинуть салон и погибли на месте происшествия. Кто из погибших мужчин был за рулем, станет известно после идентификации тел по итогам судебно-медицинской экспертизы, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз, в том числе, автотехническая.

В УСК по Гомельской области ищут возможных очевидцев аварии. Если вам что-либо известно о ДТП позвоните по номерам: (80232) 69-30-78 и (8029) 377-48-23.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два человека сгорели заживо на даче.

Трагедия произошла в Бобруйском районе (подробности).

В сгоревшей машине обнаружены тела людей.

Смертельное ДТП произошло в Ветковском районе (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси на 5 мая: жаркие +20, но и дожди
В Жабинке ди-джей санатория после дискотеки присвоил чужую банковскую карточку
В Петриковском районе в машине заживо сгорели двое мужчин
Представитель ВОЗ о параде в Минске: «Волнение вызывает участие в мероприятии людей пожилого возраста»
Курс валют в Беларуси на 4 мая: доллар и евро снова резко пошли в рост
Минздрав о коронавирусе на севере Беларуси: Витебск плавно уходит с плато
Планировали 12 тысяч, а получилось около 9 тысяч: в МВД рассказали об амнистированных в Беларуси
«От нас никто не поедет»: российские политики ответили на приглашение Лукашенко приехать на парад Победы в Минск
В Минске билет на городской автобус можно будет купить по мобильнику без сканирования QR-кода
«Иногда просим и на балкон выглянуть, в окно посмотреть». Глава МВД лично съездил в рейд по проверке самоизолированных
В Орше интернет-мошенники выманили у женщины все деньги, хотя она заподозрила, что ее собираются обмануть
В Беларуси спеет урожай арбузов, которые растут в «люльках»
Во время опытов в лаборатории института НАН Беларуси произошло ЧП
Власти рассказали, когда отключат отопление
ГАИ остановили подозрительные жигули и обнаружили в них двух телят
Александр Лукашенко: выборы в Беларуси не перенесут
«Есть женщины в русских селеньях»: белорусские пограничники задержали россиянку, которая шла пешком к любимому во Францию