2020-05-04T21:51:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жабинке ди-джей санатория после дискотеки присвоил чужую банковскую карточку

Мужчина объявил в микрофон о находке, а когда владелец не пришел – забрал ее себе
Надежда БУТОВИЧ
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Пользуясь чужой карточкой, мужчина совершал покупки на сумму, не требующую вводить ПИН-код. Фото: pixabay.com.Пользуясь чужой карточкой, мужчина совершал покупки на сумму, не требующую вводить ПИН-код. Фото: pixabay.com.
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Инцидент с краденым «пластиком» произошел на днях в Жабинке, сообщили в пресс-службе МВД 4 мая.

В милицию обратилась горожанка и рассказала, что потеряла банковскую карточку. А с нее вдруг стали исчезать деньги – неизвестный украл около 50 белорусских рублей.

В ходе следствия выяснилось, что потерянная банковская карточка попала в руки ди-джею местного санатория. Отдыхающие принесли аниматору во время мероприятия карточку, чтобы он объявил в микрофон о находке. Мужчина так и сделал, а когда к концу вечера за карточкой так никто и не пришел, оставил себе.

– Потом из райцентра ди-джей поехал в Брест – попытался снять наличность с чужой карточки в банкомате. А когда не получилось стал совершать мелкие покупки – до 20 рублей, покупая еду и алкоголь, – добавили в пресс-службе.

В милиции парень напомнил, что все же попытался вернуть карточку владелице, но в отношении него все равно возбудили уголовное дело по обвинению в хищениях с использованием компьютерной техники.

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