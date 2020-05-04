В Жабинке ди-джей санатория после дискотеки присвоил чужую банковскую карточку

Мужчина объявил в микрофон о находке, а когда владелец не пришел – забрал ее себе

Изменить размер текста: A A

Инцидент с краденым «пластиком» произошел на днях в Жабинке, сообщили в пресс-службе МВД 4 мая.

В милицию обратилась горожанка и рассказала, что потеряла банковскую карточку. А с нее вдруг стали исчезать деньги – неизвестный украл около 50 белорусских рублей.

В ходе следствия выяснилось, что потерянная банковская карточка попала в руки ди-джею местного санатория. Отдыхающие принесли аниматору во время мероприятия карточку, чтобы он объявил в микрофон о находке. Мужчина так и сделал, а когда к концу вечера за карточкой так никто и не пришел, оставил себе.

– Потом из райцентра ди-джей поехал в Брест – попытался снять наличность с чужой карточки в банкомате. А когда не получилось стал совершать мелкие покупки – до 20 рублей, покупая еду и алкоголь, – добавили в пресс-службе.

В милиции парень напомнил, что все же попытался вернуть карточку владелице, но в отношении него все равно возбудили уголовное дело по обвинению в хищениях с использованием компьютерной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 20 до 80 рублей: в Беларуси увеличили платежи без пин-кода.

Лимит платежей стал больше во время пандемии коронавируса (подробности).

В Нацбанке сообщили, что из-за коронавируса банковские карточки должны оставаться в руках клиентов.

Кассиры брать чужой пластик в руки не должны (подробности).