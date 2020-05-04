Погода в Беларуси на 5 мая: жаркие +20, но и дожди

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Как раньше и обещали синоптики май в Беларуси в 2020 году начнется с гроз. В Белгидромете предупреждали, что ночи заметно потеплеют, но вот днем возможны дожди и грозы.

Классическая майская погода ожидает белорусов и во вторник, 5 мая, сообщили на сайте Белгидромета. Ночью средняя температура по стране будет примерно 4 – 10 градусов с плюсом, а днем воздух прогреется до отметок +14 – +20 на термометрах. Правда, в юго-восточных регионах Беларуси в этот день возможны грозы, из-за чего будет не теплее плюс 13 градусов.

– В течение вторника в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Грозы ожидаются только в отдельных районах, а по большей части республики – кратковременные дожди, – объяснили синоптики.

Долгожданные дожди порадуют не только аграриев да дачников, но и работников лесного фонда. В Минлесхозе благодаря этому готовятся к снятию запрета на посещение лесов в Беларуси.

Напомним, на 29 апреля в Беларуси был введен запрет на посещение лесного массива в 84 районах страны. С первых майских дней Минлесхоз начал снимать запрет на посещение леса и интерактивная карта стала «зеленеть».

На 4 мая, максимально запретными для посещения остались леса на Брестчине и Гомельщине – 14 и 20 районов соответственно. А вот в других регионах почти везде можно отправиться на безопасную лесную прогулку или, если дождь не помешает, на пикник. В Гродненской области везде снят запрет, в Витебской области остался под запретом только Верхнедвинский район, на Могилевщине – Костюковичский и Хотимский районы, и семь регионов на Минщине: соседние Вилейский, Молодечненский и Воложинский, а также Солигорский, Любанский, Пуховичский и Борисовский регионы.

– На данный момент, в Беларуси сохраняется преимущественно третий-четвертый классы пожарной опасности. Мы продолжаем отслеживать обстановку, инициируя по мере стабилизации снятие запретов на посещение лесов, – пояснили в пресс-службе Минлесхоза.

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