Отмечается, что его купило у итальянской компании коммунальное унитарное предприятие «Гомельский парк» за собственные средства [фото]

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Приглашение на участие в конкурсе появилось на сайте госзакупок еще в октябре прошлого года. Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гомельский парк» решило закупить аттракцион, имитирующий фигуру высшего пилотажа типа «Бочка». На это из собственных средств «Гомельский парк» собирался выделить 1.333.333 рубля – примерно 550 тысяч долларов по курсу того времени. 1 ноября прошлого года разместили результаты проведения закупки. Аттракцион предложили три компании: белорусская «Легкие решения» (ее предложение стоило 1.333.333 рубля), российская «Эзакон» (ее предложение стоило 680.000 евро) и итальянская ANTONIO ZAMPERLA S.p.A. (584.000 евро). Белорусскую компанию из конкурса вычеркнули – нашли нарушения в документах, в результате выбрали итальянцев.

Аттракцион называется «Воздушные гонки» и, как сообщает гомельский портал «Сильные новости». Уже приехал в Гомель. Размещаться она будет на месте прежней «Летающей тарелки», которую перенесли в другую часть парка. Монтаж уже начинается.

Фотофакт: в Гомеле устанавливают аттракцион за 585 тысяч евро. Фото: gomel.today.

Фотофакт: в Гомеле устанавливают аттракцион за 585 тысяч евро. Фото: gomel.today.

Фотофакт: в Гомеле устанавливают аттракцион за 585 тысяч евро. Фото: gomel.today.

Напомним, недавно активисты нашли на портале госзакупок другой гомельский тендер: на благоустройство площадки и установку флагштока будет потрачено около 1,46 млн рублей. С учетом колебания курсов это около 650 тыс. долларов. А ведь на слуху до сих пор «туалет за миллион долларов», построенный в гомельском парке. Инициативная группа создала петицию против возведения 60-метровой стойки, и лишь за сутки ее подписали 2 тыс. человек