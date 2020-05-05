«Как жила, так и живу»: Лидия Ермошина рассказала о коронавирусе и самоизоляции . Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По словам председателя ЦИК, она живет в поселке Дрозды одна в доме и там нет нужды ходить в маске

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самоизоляции в полном смысле этого слова. Я живу в поселке Дрозды одна в доме. Там нет нужды ходить в маске и принимать какие-то особые меры предосторожности, – цитирует главу центризбиркома Беларуси Sputnik.by. - Единственное, что осталось в качестве развлечения после работы – это прогулка и чтение художественной литературы. Но поскольку это все равно в большей части и есть моя жизнь вне работы, то я никаких проблем с этим не ощущаю

К обычной рабочей рутине прибавилась обязательная дезинфекция рук спецсредствами. Маску, признается Лидия Михайловна, надевает только в магазин.

- И постоянно испытываешь страх за своих сотрудников. Даже намек на нездоровье воспринимается тяжело и тревожно. Нас работает только девять человек, если хоть один заболеет, ЦИК перестанет существовать, просто закроется на карантин. Для нас это тревожное время с учетом того, что мы находимся на пороге крупнейшей избирательной кампании, – добавила Ермошина.

«Крупнейшая избирательная кампания» - это предстоящие в этом году очередные президентские выборы. Напомним, ранее Лидия Ермошина заявляла, что, скорое всего, они пройдут 30 августа – кстати, в день рождения Александра Лукашенко. Будут ли они сдвигаться из-за пандемии коронавируса? Недавно сам президент заявил, что нет.

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