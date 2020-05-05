В США назвали нового возможного посла в Беларуси

Пресс-служба Белого дома сообщила, что кандидатура заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер внесена в Сенат для утверждения на должность посла в Беларуси

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Как сообщает источник, на эту должность ее выбрал президент США Дональд Трамп. Теперь кандидатуру должен официально одобрить Сенат США. Все же слушания могут быть отложены, так как сейчас сенаторы заняты борьбой с эпидемией коронавируса. Однако у Трампа в Сенате возможно положительное большинство. Сейчас Джули Фишер занимает должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.

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По словам председателя ЦИК, она живет в поселке Дрозды одна в доме, и там нет нужды ходить в маске (подробности).