2020-05-05T10:36:13+03:00
Политика
КП Беларусь

В США назвали нового возможного посла в Беларуси

Пресс-служба Белого дома сообщила, что кандидатура заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер внесена в Сенат для утверждения на должность посла в Беларуси
Сергей Диндиков
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Выбран новый посол США в РБВыбран новый посол США в РБ
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Как сообщает источник, на эту должность ее выбрал президент США Дональд Трамп. Теперь кандидатуру должен официально одобрить Сенат США. Все же слушания могут быть отложены, так как сейчас сенаторы заняты борьбой с эпидемией коронавируса. Однако у Трампа в Сенате возможно положительное большинство. Сейчас Джули Фишер занимает должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.

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