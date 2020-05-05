Глава ВОЗ: мытье рук - лучшее средство борьбы с коронавирусом

Гендиректор ВОЗ также напомнил, что в ряде государств число новых случаев заболевания продолжает расти

Изменить размер текста: A A

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

- Одним из наилучших средств является одно из основополагающих - мытье рук. Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней, - подчеркнул глава ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ также напомнил, что в ряде государств число новых случаев заболевания продолжает расти. Напомним, по информации на 4 мая, в Беларуси у 17 489 человек подтвердился диагноз «коронавирус». За сутки количество случаев COVID-19 выросло на 784 человека - это значит, рекордного прироста нет уже около недели. Согласно официальным цифрам, он был зафиксирован 29 апреля - плюс 973 человека.

По данным 4 мая, умерли 103 человек (+4 за сутки), а выздоровели и выписаны из больниц 3259 пациентов с коронавирусом (+63 за сутки).

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 (29) 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: «Я не особо парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных».

Во время совещания по вопросам пандемии коронавируса и подготовки к предстоящему параду Победы президент Беларуси сделал громкое заявление (подробности)

Лукашенко о коронавирусе: «Самым опасным временем были праздники - Пасха, Радуница и 1 Мая».

По мнению президента, «больше половины пути мы уже прошли» (подробности)

Представитель ВОЗ о параде в Минске: «Волнение вызывает участие в мероприятии людей пожилого возраста».

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены решение белорусских властей (подробности).

В Витебске стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

Больных выписывают или переводят в другие больницы, а часть медучреждений дезинфицируют, давая врачам передышку (подробности).

«Иногда просим и на балкон выглянуть, в окно посмотреть». Глава МВД лично съездил в рейд по проверке самоизолированных.

Юрий Караев подчеркнул, что нарушителей домашнего карантина стало меньше (подробности).