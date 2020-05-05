2020-05-05T11:58:45+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нефть подорожала сразу на 5 процентов

Впервые за две недели стоимость эталонной марки Brent превысила отметку в 28 долларов за баррель.
Сергей Диндиков
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У нефти рекордное удорожание за последнее времяУ нефти рекордное удорожание за последнее время
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Из-за последствий коронавируса и следующих за этим факторов спрос на нефть заметно упал, сообщает sputnik. Однако утром 5 мая котировки на нефть снова растут. Так, Brent прибавляет более 5%, и впервые за две недели баррель этой марки преодолевает отметку в 28 долларов. Все же цены на нефть сохраняют высокую волатильность, в первую очередь - из-за отсутствия у инвесторов понимания дальнейшего развития эпидемии и рисков заметного экономического спада.

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