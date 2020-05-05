В Мошканах двое насмерть отравились алкоголем

Мужчины после вечеринки заснули на улице в разных местах, наутро их нашли мертвыми

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В Сенненском районе правоохранительные органы проверяют обстоятельства, приведшие к смерти двоих мужчин. Оба погибли после дружеского застолья. Трагедия произошла в агрогородке Мошканы.

Как сообщили в Следственном комитете, выпить собрались пятеро односельчан. Весь день они распивали спиртное, потом разошлись по домам. Выпито было немало - собутыльники заснули прямо на улице в разных местах, не добравшись до своих жилищ.

Утром хозяин дома, где была вечеринка, нашел одного из гостей мертвым прямо в своем дворе. Еще один из компании также умер на улице, его обнаружили работники скорой помощи. Третий участник застолья почувствовал себя плохо, и его госпитализировали.

В крови погибших нашли 5,8 и 5,2 промилле алкоголя. Смертельная доза для человека - от 5 до 6 промилле. Предварительная версия - смерть наступила от отравления этиловым спиртом. Какие напитки употребляли погибшие, не уточняется.