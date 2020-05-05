По требованию прокуратуры в Гродненской области приняты дополнительные меры по профилактике коронавируса

В общежитиях, магазинах, аптеках и социальных объектах Гродненской области приняты дополнительные меры по профилактике COVID-19.

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В Гродно прокуратура совместно со специалистами зонального центра гигиены и эпидемиологии выявила нарушения в общежитиях УЖРЭП Ленинского и Октябрьского районов города, ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Союзпроммонтаж» и ОАО «Радиоволна». Среди недостатков отмечены несоблюдение режима обработки помещений общего пользования и неправильное приготовление растворов для дезинфекции. Порой не проводились и влажные уборки с использованием дезсредств. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

«Мониторинг работы предприятий торговли и сферы услуг областного центра показал, что обслуживающий персонал не в полной мере обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. На многих объектах в общедоступных местах отсутствовали дозаторы с антисептиками и инструкции по их применению. Не проводились термометрия сотрудников и влажная уборка помещений», - отметили в службе информации прокуратуры региона.

В Ивьевском районе нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства допускали работники аптеки. Они не использовали защитные маски и перчатки при продаже лекарств. Кроме того, в принадлежащем КСУП «Субботники» магазине «Для Вас» не имелось средств для антисептической обработки рук покупателей.

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