«Чтобы людьми зваться»: Лукашенко приехал смотреть на белорусский электромобиль

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5 мая Александр Лукашенко приехал на республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН, он находится в километре от МКАД.

- Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам, - заявил Лукашенко. Он заявил, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире.

- Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем, - сказал Лукашенко. - Вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, двигатели и так далее. Мы предприятия направим. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. Потом мы должны просчитать рынки.

Напомним, прототип белорусского электромобиля Академия наук показала летом 2017 года. Суть такая: из обычного седана Geely (такие собирали отверточным способом в Борисове) выкинули бензиновый мотор, коробку передач и бензобак. Вместо этого вставили электрический двигатель, а в багажник - электрическую батарею. Получился «первый белорусский электромобиль». Корреспондент «Комсомолки» тогда одним из первых провел тест-драйв: машина не едет. Давишь тапку в пол» - проходит две секунды, после этого автомобиль начинает неспешно разгоняться. До серийных импортных электромобилей типа Nissan Leaf или KIA Soul EV еще далеко.

А вот заместителю премьер-министра Владимиру Семашко тогда машина понравилась:

- Автомобиль динамичный, разгоняется хорошо. Давно езжу на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разницы я не почувствовал: что едешь на Audi А8, что на этой машине, - заявил тогда Семашко.

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Александр Лукашенко в свой день рождения протестировал электромобиль Tesla за 250 тысяч долларов. «Это лучшее, что есть», - похвалил американцев президент, и дал советы разработчикам белорусского электромобиля.

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