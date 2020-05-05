2020-05-05T12:05:17+03:00
Общество
КП Беларусь

60% заболевших коронавирусом - контакты первого уровня

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО рассказала о количестве аппаратов ИВЛ
Сергей Диндиков
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85% инфицированных заразились от людей из близкого окружения85% инфицированных заразились от людей из близкого окружения
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Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, рассказала, что у них большой парк аппаратов ИВЛ - порядка 2250. И 1500 находятся в качестве резерва. И на сегодняшний день занято только 200 - 300 подобных аппаратов.

Выявлять инфекцию удается и благодаря системе эпидемиологического надзора, работники которой круглосуточно расследуют каждый случай коронавируса. Как отметила заместитель главного врача Белорусского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Глинская, 60% заболевших COVID-19 - это контакты первого уровня. У большинства из них не было клинических симптомов. К слову, 85% инфицированных заразились от людей из близкого окружения.

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