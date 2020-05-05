В Витебском районе мужчина сбежал из больницы и нашелся в другой больнице

Мужчина сбежал из больницы. Через два дня его нашли в другой больнице. Фото: УВД.

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Житель деревни Дрозды Бешенковичского района Михаил Каулько сбежал из больницы в поселке Витьба Витебского района. 50-летний мужчина ушел из лечебного учреждения самовольно около 16.00 третьего мая, прихватив с собой два пакета с личными вещами.

Мужчину искали почти двое суток, милиция разослала ориентировку с его приметами. 5 мая ОИОС УВД Витебского облисполкома сообщил, что мужчина нашелся. Михаил Каулько оказался… в другом лечебном учреждении, рассказали в УВД. Там его нашли оперативники уголовного розыска.