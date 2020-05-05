2020-05-05T12:35:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Салют на 9 Мая в Минске будет: в 23.00, на восьми площадках одновременно

Время проведения парада по-прежнему официально не называют
Григорий ГРИБОВ
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Салют на 9 мая в Минске будет: в 23.00 на восьми площадках одновременноСалют на 9 мая в Минске будет: в 23.00 на восьми площадках одновременноФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы прогремит в столице ночью 9 мая. Об этом корреспонденту агентства Минск-Новости сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков. Планируется, что салют начнется в 23.00. Всего для запуска фейерверка намерены задействовать восемь огневых точек.

Напомним, до последнего момента о проведении салюта на 9 Мая в Минске ничего не сообщалось. Также официально не сообщают и о вечернем концерте, который запланирован на столичной площади Победы. По данным «Комсомолки», он начнется в 21.30 и будет посвящен песням о городах-героях. Также до сих пор не озвучили и даты проведения генеральных репетиций техники в центре Минска, хотя до 9 мая остается буквально несколько дней.

Напомним, в прошлом году, во время праздничного салюта 3 июля, произошла трагедия: случились взрывы, осколками от которых ранило людей. Одна женщина погибла.

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Посмотрите, как над Минским морем прошла первая репетиция воздушного парада 9 мая 2020 года. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, подготовка к параду Победы в Минске пока идет по плану.

Ходят разные слухи о подготовке к параду на 9 мая в Минске. Один из них - что если ситуация с коронавирусом в Минске к 9 мая не улучшится, парад могут перенести в Брест. Но пока никакой информации об изменении места проведения парада нет, говорят в Миобороны.

Кого из иностранцев позвали на Парад Победы в Минске? Кажется, что в этом году у нас есть шанс пригласить многих - из тех, кто хотел участвовать в Параде Победы в Москве, но из-за его отмены в российскую столицу не прилетит.

Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии. В оборонном ведомстве заверили, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах под контролем и отменять парад и репетиции не будут

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В прошлом году на параде трибуна Лукашенко была с кондиционером. За трибуной установили промышленный кондиционер – он сильнее домашних в 10 раз!

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