Салют на 9 мая в Минске будет: в 23.00 на восьми площадках одновременно Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы прогремит в столице ночью 9 мая. Об этом корреспонденту агентства Минск-Новости сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков. Планируется, что салют начнется в 23.00. Всего для запуска фейерверка намерены задействовать восемь огневых точек.

Напомним, до последнего момента о проведении салюта на 9 Мая в Минске ничего не сообщалось. Также официально не сообщают и о вечернем концерте, который запланирован на столичной площади Победы. По данным «Комсомолки», он начнется в 21.30 и будет посвящен песням о городах-героях. Также до сих пор не озвучили и даты проведения генеральных репетиций техники в центре Минска, хотя до 9 мая остается буквально несколько дней.

Напомним, в прошлом году, во время праздничного салюта 3 июля, произошла трагедия: случились взрывы, осколками от которых ранило людей. Одна женщина погибла.

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