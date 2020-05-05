«Чтобы не чувствовали себя покинутыми»: в тюрьмах и СИЗО из-за коронавируса организовали видеозвонки родным

Из-за ситуации с коронавирусом осужденным временно не предоставляют свиданий с родными.

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В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом осужденным временно не предоставляют свиданий с родными. В качестве компенсации в некоторых исправительных учреждениях разрешили видеозвонки. Об этом сегодня, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает БЕЛТА.

- В качестве компенсирующей меры максимально расширена практика предоставления возможности телефонных разговоров. Там, где есть обучающие классы с компьютерами, администрация учреждений организовала видеозвонки с родными, - сказал министр внутренних дел Юрий Караев.

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