Лукашенко: «Публично приглашаю президентов, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск на парад». Фото: ТАСС.

Президент Беларуси также рассказал, что сегодня, 5 мая, в 17.00 он ждет запланированного звонка от Путина

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5 мая Александр Лукашенко приехал на республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН - он находится в километре от МКАД - посмотреть на белорусские электромобили. Отвечая на вопросы журналистов государственных СМИ, Лукашенко заявил:

- Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск, - сказал президент. - Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне.

Лукашенко также рассказал, что сегодня, 5 мая, у него запланирован телефонный разговор с Путиным:

- Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора.

«Комсомолка» уже прикидывала, что к нам можно было бы «переманить» vip-гостей, которые собирались участвовать в параде в Москве, который позже отменили. В белорусском МИДе «Комсомолке» рассказать тогда об этом ничего не смогли. Зато Лукашенко заявил, что желание посетить парад в Минске изъявили депутаты и сенаторы из России:

- Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери.

Некоторые российские политики жестко отреагировали на приглашение:

- Если поступит приглашение со стороны Беларуси, то от нас никто не поедет. Мы соблюдаем жесточайший режим. Никто из фракции ЛДПР никуда не поедет. Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск. Это недопустимо (...), и в этом мы участвовать не должны, - цитирует Жириновского «Эхо Москвы».

Также Лукашенко высказался о негативной реакции со стороны некоторых СМИ и Телеграмм-каналов на решение Беларуси провести парад 9 Мая и необходимости реагировать на подобного рода негатив:

- Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать, - сказал президент.

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