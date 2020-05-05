Началось. Европа думает, как обезопаситься от белорусов

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«Беларусь - единственный наш сосед, который проводит безответственную политику в отношении коронавирусной угрозы. Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции межу людьми, практически никто не носит масок, проводят массовые мероприятия, даже парад 9 мая не отменили. Это просто вирусная бомба», - заявил РИА Новости Бриза.

Его беспокоит тот факт, что в Польше проживает много белорусов. «Их, конечно, не столько, сколько украинцев, но тоже достаточно. Плюс в приграничных районах до закрытия границ был очень сильно развит так называемый торговый туризм - когда человек каждый день ездит через границу», - добавил вирусолог.

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Президент Беларуси также рассказал, что сегодня, 5 мая, у него запланирован телефонный разговор с Путиным (подробности).

Салют на 9 Мая в Минске будет: в 23.00, на восьми площадках одновременно

Время проведения парада по-прежнему официально не называют (подробности).