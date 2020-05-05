Глава МВД о коронавирусе: «Пришлось наказать некоторых за то, что прошел мимо поста, не обработав руки» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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- Сотрудники управления собственной безопасности профподготовки, идеологии кадров пошли на входы в райотделы смотреть, какой там антисептик, как измеряют всем температуру, как люди себя чувствуют, как обрабатывают руки. Пришлось наказать некоторых за то, что прошел мимо поста, не обработав руки. Уборщиц перевели на режим: не так, что они с утра убрали и ушли, а две-три из них на постоянном патрулировании, дежурстве. В режиме нон-стоп ходят, протирают ручки, прыскают и так далее. Вы видели батальон химзащиты Вооруженных сил, который ходит и опрыскивает. Купили, нашли ранцы-опрыскиватели, как для сада и огорода. Очень эффективные. Ими обрабатывают входы в райотделы - те узкие места, в которые люди ходят, касаются, как бы они ни хотели, дышат и так далее.

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