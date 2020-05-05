2020-05-05T13:36:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусская железная дорога расширяет возможности дистанционной покупки проездных документов

Теперь приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира.
Сергей Диндиков
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Дистанционное оформление проездных документов сейчас востребовано у пассажировДистанционное оформление проездных документов сейчас востребовано у пассажиров
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С 6 мая БелЖД расширяет возможности электронной регистрации пассажиров. Как сообщает пресс-центр БЖД, приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира на всем маршруте поезда.

Ранее электронную регистрацию на большинство поездов региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий можно было выполнить не позднее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции.

Дистанционное оформление проездных документов сейчас востребовано у пассажиров. В настоящее время на поезда с нумерованными местами через интернет реализуется более 30% билетов.

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