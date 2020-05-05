Лукашенко: зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Президент также ответил на критику, что в Беларуси мало тестируют на коронавирус

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5 мая Александр Лукашенко, осматривая белорусские электромобили, озвучил свежие данные по распространению коронавируса в Беларуси^

- На данный момент зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус. Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца.

Президент также ответил на критику, что в Беларуси мало тестируют на коронавирус. Согласно озвученным главой государства данным, Беларусь на данный момент на втором месте в мире по количеству тестов - 22,5 тысячи на 1 миллион населения. На первом месте Россия с 29,5 тысячами тестов на 1 миллион, на третьем - США с 22 тысячами на миллион.

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