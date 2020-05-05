2020-05-05T13:51:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Прорыв в создании вакцины от коронавируса. Израиль заявил о новом антивирусе

Израильским учёным страны удалось создать антитело, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме.
Сергей Диндиков
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Успехов удалось достичь специалистам Израильского института биологических исследований (Israel Institute for Biological Research, IIBR)Успехов удалось достичь специалистам Израильского института биологических исследований (Israel Institute for Biological Research, IIBR)
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Издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление министерства обороны Израиля заявило: ученым страны удалось создать антитело, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме.

Успехов удалось достичь специалистам Израильского института биологических исследований (Israel Institute for Biological Research, IIBR). Они доложили министру обороны Израиля Нафтали Беннету о «значительных достижениях» в процессе разработки средства от коронавирусной инфекции. Канцелярия Беннета отметила: речь идет о «моноклональном антителе, атакующем вирус и способном нейтрализовать его в теле пациента».

На данный момент IIBR занимается патентированием собственной разработки. По словам ученых, этап разработки уже пройден, но антитела еще должны пройти тщательное тестирование. В IIBR планируют заключить контракты с международными компаниями на массовое производство средства от коронавируса в коммерческих масштабах. В то же время министр не уточнил, когда именно может появиться вакцина.

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