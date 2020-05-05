2020-05-05T14:03:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о коронавирусе: «Мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»

Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко о коронавирусе: «Мы спокойно через месяц закончим эту эпопею».Лукашенко о коронавирусе: «Мы спокойно через месяц закончим эту эпопею».Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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По его словам, прогноз, данный ранее белорусскими специалистами, сбывается с поразительной точностью:

- Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие, - сказал Лукашенко, рассказывая о ситуации с коронавирусом в Беларуси. - Люди наши - молодцы. Куда надо сходить, сходят - в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики - те вообще ну просто красавцы. И мы никого не травили, мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним, - заявил Лукашенко. По его словам, прогноз, данный ранее белорусскими специалистами, сбывается с поразительной точностью:

- Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею. Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был. Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились.

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