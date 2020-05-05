2020-05-05T14:12:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Новополочанина не взяли в армию, и он пошел воевать с чужими авто

Парень разбил три машины и собственные кулаки
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Парень в Новополоцке напился, узнав, что его не возьмут в армию, и пошел колотить чужие авто. Фото: кадр из записи видеонаблюдения.Парень в Новополоцке напился, узнав, что его не возьмут в армию, и пошел колотить чужие авто. Фото: кадр из записи видеонаблюдения.
Изменить размер текста:

Негодным к воинской службе признали 18-летнего новополочанина. Молодой человек так расстроился, что решил с горя напиться. Купил две бутылки водки, рассчитывая посидеть с приятелем. Друг на встречу не пришел, и юноша выпил все спиртное один.

-Около четырех часов утра молодой человек, уже в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходил мимо автостоянки около торгового центра. Завидев стоящие там автомобили, он из последних сил начал громить их, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Парень повредил три авто – два «Опеля» и «Ниссан». Позже владельцы машин подсчитали ущерб – около 400 рублей.

Хулиган колотил автомобили на глазах у сторожа торгового центра, тот вызвал милицию. Сбежать юноша не пытался. Когда приехали стражи порядка, он бродил неподалеку. Прежде, чем отвезти хулигана в РОВД, его пришлось доставить в больницу – в драке с автомобилями он сбил в кровь руки.

В отношении юноши возбудили уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новополочанина не взяли в армию, и он пошел воевать с чужими авто
Лукашенко о коронавирусе: «Мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»
Прорыв в создании вакцины от коронавируса. Израиль заявил о новом антивирусе
Лукашенко: зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус
Белорусская железная дорога расширяет возможности дистанционной покупки проездных документов
Глава МВД о коронавирусе: «Пришлось наказать некоторых за то, что прошел мимо поста, не обработав руки»
Началось. Европа думает, как обезопаситься от белорусов
Лукашенко: «Публично приглашаю президентов, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск на парад»
«Чтобы не чувствовали себя покинутыми»: в тюрьмах и СИЗО из-за коронавируса организовали видеозвонки родным
Салют на 9 Мая в Минске будет: в 23.00, на восьми площадках одновременно
В Витебском районе мужчина сбежал из больницы и нашелся в другой больнице
60% заболевших коронавирусом - контакты первого уровня
«Чтобы людьми зваться»: Лукашенко приехал смотреть на белорусский электромобиль
По требованию прокуратуры в Гродненской области приняты дополнительные меры по профилактике коронавируса
В Мошканах двое насмерть отравились алкоголем
Нефть подорожала сразу на 5 процентов
Глава ВОЗ: мытье рук - лучшее средство борьбы с коронавирусом