Новополочанина не взяли в армию, и он пошел воевать с чужими авто

Парень в Новополоцке напился, узнав, что его не возьмут в армию, и пошел колотить чужие авто. Фото: кадр из записи видеонаблюдения.

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Негодным к воинской службе признали 18-летнего новополочанина. Молодой человек так расстроился, что решил с горя напиться. Купил две бутылки водки, рассчитывая посидеть с приятелем. Друг на встречу не пришел, и юноша выпил все спиртное один.

-Около четырех часов утра молодой человек, уже в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходил мимо автостоянки около торгового центра. Завидев стоящие там автомобили, он из последних сил начал громить их, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Парень повредил три авто – два «Опеля» и «Ниссан». Позже владельцы машин подсчитали ущерб – около 400 рублей.

Хулиган колотил автомобили на глазах у сторожа торгового центра, тот вызвал милицию. Сбежать юноша не пытался. Когда приехали стражи порядка, он бродил неподалеку. Прежде, чем отвезти хулигана в РОВД, его пришлось доставить в больницу – в драке с автомобилями он сбил в кровь руки.

В отношении юноши возбудили уголовное дело.