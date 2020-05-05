Новополочанина не взяли в армию, и он пошел воевать с чужими авто
Негодным к воинской службе признали 18-летнего новополочанина. Молодой человек так расстроился, что решил с горя напиться. Купил две бутылки водки, рассчитывая посидеть с приятелем. Друг на встречу не пришел, и юноша выпил все спиртное один.
-Около четырех часов утра молодой человек, уже в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходил мимо автостоянки около торгового центра. Завидев стоящие там автомобили, он из последних сил начал громить их, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Парень повредил три авто – два «Опеля» и «Ниссан». Позже владельцы машин подсчитали ущерб – около 400 рублей.
Хулиган колотил автомобили на глазах у сторожа торгового центра, тот вызвал милицию. Сбежать юноша не пытался. Когда приехали стражи порядка, он бродил неподалеку. Прежде, чем отвезти хулигана в РОВД, его пришлось доставить в больницу – в драке с автомобилями он сбил в кровь руки.
В отношении юноши возбудили уголовное дело.
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