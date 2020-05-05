2020-05-05T16:03:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пропал 17-летний минчанин: выглядит на 15 - 16 лет, на руках - татуировки совы и тигра

4 мая около 8 утра Артем Зенкевич ушел из дома по ул. Бурдейного, где он - неизвестно
Сергей Диндиков
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Разыскивается Зенкевич Артем АндреевичРазыскивается Зенкевич Артем Андреевич
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Телеграм-канал МВД сообщает, что на вид Артему 15 - 16 лет, рост 180 - 184 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы темно-русые средней длины. Из особых примет: на правой руке нанесена татуировка в виде совы и браслета, на левой руке - тигр.

Был одет в серую куртку, белую байку с серыми разводами, черные джинсы, серые кроссовки. При себе имел голубой рюкзак с желтыми полосами.

Если вам известно местонахождение парня на фото, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД г. Минска по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 768-03-87 или по телефону 102.

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