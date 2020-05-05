Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 мая 2020 года - 18 350 человек. Новых тестов за сутки не сделали?

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 мая 2020 года - 18350 человек. Новых тестов за сутки не сделали? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 мая 2020 года

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- Тестируемых у нас на утро было 211 369 за два с половиной месяца, - заявил президент. Многие обратили внимание, что эта цифра совпадает с той, что Минздрав давал вчера. Возможно, у президента оказались вчерашние цифры? В любом случае, свежие цифры должен озвучить Минздрав. Так и произошло:

В Беларуси на 5 мая выздоровели и выписаны 3771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 369 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выходит, 5 мая Минздрав заявил о том же общем количестве проведенных тестов, что и вчера - 211 369 штук. Почему? Неужели за сутки в стране не было сделано ни одного теста? Пока это остается неясным. Ждем пояснений из этого ведомства.

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