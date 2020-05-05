2020-05-05T17:31:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава МВД: «Товарищи милиционеры, прекратите гоняться за врачами, которые получили в подарок бутылку коньяка»

Юрий Караев признает, что «бывают перекосы» в коррупционных делах
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Глава МВД призывает милиционеров прекратить гоняться за врачами, которые получили в качестве подарка бутылку коньяка. Фото: Олег РУКАВИЦЫНГлава МВД призывает милиционеров прекратить гоняться за врачами, которые получили в качестве подарка бутылку коньяка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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- Я задачу ставлю так: «Товарищи милиционеры, прекратите гоняться за врачами, которые получили в качестве подарка бутылку коньяка». Ну, образно говоря, - сказал во время обсуждения с депутатами законопроекта об амнистии министр внутренних дел Юрий Караев.

По словам Караева, бывает «схема очень законспированная и вовлечены люди, которые к большому финансовому куску допущены». Эти схемы, как говорит министр, поставлены на поток. А бывает так, что человек «попался, как в народе говорят, на бытовой благодарности». Их надо, конечно, различать. Их, в первую очередь, нужно взвешенно профилактировать, чтобы не получалось, что, как говорят, за мелочь, а попал на серьезный срок. Потому что закон так написан. И в принципе и следователи, и судьи, и милиционеры ничего не нарушили, когда весь этот процесс затеяли. Формально подпадает (под статью. - Ред.).

По словам Караева, (в коррупционных делах. - Ред.) «действительно бывают перекосы».

Напомним, в этот вторник, 5 мая, депутаты Палаты представителей приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как сказал Караев, предполагается освободить от уголовной ответственности около 6400 осужденных.

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