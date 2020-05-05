2020-05-05T16:55:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт: Ночная погоня за пьяным бесправником в Гомеле

26-летний гомельчанин решил уехать от ГАИ дворами
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Видеофакт: Ночная погоня за пьяным бесправником в Гомеле. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Видеофакт: Ночная погоня за пьяным бесправником в Гомеле. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Изменить размер текста:

Все случилось в ночь с 4 на 5 мая в Новобелице - это в Гомеле. Сотрудники ГАИ дежурили на трассе Гомель - Хутор и заметили «Жигули», которые виляли из стороны в сторону. Требование об остановке воитель проигнорировал. На записи видно, как пару раз пассажиры, которые сидели сзади, хотели выпрыгнуть из машины прямо на ходу. Но машина снова разогналась и стала петлять по дворам. В результате она уперлась в тупик. Все бросились наутек, за ними - гаишники. Нарушителей поймали.

- Водителем ВАЗ оказался 26-летний гомельчанин, не имеющий права управления транспортным средством, сообщили в ГАИ. - По результатам медосвидетельствования в парах выдыхаемого им воздуха обнаружено более 1 промилле алкоголя. Установлено, что за «пьяный руль» мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности. В отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Преследование пьяного бесправника на Гомельщине. Источник: МВД РБ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МВД Литвы: границы Беларуси с ЕС будут закрыты минимум до июня
Видеофакт: Ночная погоня за пьяным бесправником в Гомеле
Глава МВД: «Товарищи милиционеры, прекратите гоняться за врачами, которые получили в подарок бутылку коньяка»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 мая 2020 года - 18 350 человек. Новых тестов за сутки не сделали?
Пропал 17-летний минчанин: выглядит на 15 - 16 лет, на руках - татуировки совы и тигра
Новополочанина не взяли в армию, и он пошел воевать с чужими авто
Лукашенко о коронавирусе: «Мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»
Прорыв в создании вакцины от коронавируса. Израиль заявил о новом антивирусе
Лукашенко: зафиксировано 18 350 человек, у которых выявлен коронавирус
За 20 минут до начала. БелЖД расширяет возможности покупки билетов
Глава МВД о коронавирусе: «Пришлось наказать некоторых за то, что прошел мимо поста, не обработав руки»
Началось. Европа думает, как обезопаситься от белорусов
Лукашенко: «Публично приглашаю президентов, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск на парад»
«Чтобы не чувствовали себя покинутыми»: в тюрьмах и СИЗО из-за коронавируса организовали видеозвонки родным
Салют на 9 Мая в Минске будет: в 23.00, на восьми площадках одновременно
В Витебском районе мужчина сбежал из больницы и нашелся в другой больнице
60% заболевших коронавирусом - контакты первого уровня
«Чтобы людьми зваться»: Лукашенко приехал смотреть на белорусский электромобиль
По требованию прокуратуры в Гродненской области приняты дополнительные меры по профилактике коронавируса
В Мошканах двое насмерть отравились алкоголем
Нефть подорожала сразу на 5 процентов
Глава ВОЗ: мытье рук - лучшее средство борьбы с коронавирусом