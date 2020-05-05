Видеофакт: Ночная погоня за пьяным бесправником в Гомеле

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Все случилось в ночь с 4 на 5 мая в Новобелице - это в Гомеле. Сотрудники ГАИ дежурили на трассе Гомель - Хутор и заметили «Жигули», которые виляли из стороны в сторону. Требование об остановке воитель проигнорировал. На записи видно, как пару раз пассажиры, которые сидели сзади, хотели выпрыгнуть из машины прямо на ходу. Но машина снова разогналась и стала петлять по дворам. В результате она уперлась в тупик. Все бросились наутек, за ними - гаишники. Нарушителей поймали.

- Водителем ВАЗ оказался 26-летний гомельчанин, не имеющий права управления транспортным средством, сообщили в ГАИ. - По результатам медосвидетельствования в парах выдыхаемого им воздуха обнаружено более 1 промилле алкоголя. Установлено, что за «пьяный руль» мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности. В отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.