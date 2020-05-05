МВД Литвы: границы Беларуси с ЕС будут закрыты минимум до июня.

Изменить размер текста: A A

Сейчас обсуждается вопрос об открытии границ внутри Европы.

- В Еврокомиссии мы обсуждаем, Совет министров также обсудил, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты, - цитирует министра внутренних дел Литвы Риту Тамашунене портал Delfi.lt.

По данным портала, ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Началось. Европа думает, как обезопаситься от белорусов

Польше стоит опасаться завозных случаев коронавируса со стороны Беларуси, заявил польский вирусолог Адам Бриза (подробности)

Глава МВД о коронавирусе: «Пришлось наказать некоторых за то, что прошел мимо поста, не обработав руки»

По словам Юрия Караева, были приняты «очень жесткие меры» из-за пандемии (подробности)

Лукашенко: «Я не особо парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных».

Во время совещания по вопросам пандемии коронавируса и подготовки к предстоящему параду Победы президент Беларуси сделал громкое заявление (подробности)

Лукашенко о коронавирусе: «Самым опасным временем были праздники - Пасха, Радуница и 1 Мая».

По мнению президента, «больше половины пути мы уже прошли» (подробности)

Представитель ВОЗ о параде в Минске: «Волнение вызывает участие в мероприятии людей пожилого возраста».

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены решениеv белорусских властей (подробности).

В Витебске стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

Больных выписывают или переводят в другие больницы, а часть медучреждений дезинфицируют, давая врачам передышку (подробности).

«Иногда просим и на балкон выглянуть, в окно посмотреть». Глава МВД лично съездил в рейд по проверке самоизолированных.

Юрий Караев подчеркнул, что нарушителей домашнего карантина стало меньше (подробности).