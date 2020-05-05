МВД Литвы: границы Беларуси с ЕС будут закрыты минимум до июня
Сейчас обсуждается вопрос об открытии границ внутри Европы.
- В Еврокомиссии мы обсуждаем, Совет министров также обсудил, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты, - цитирует министра внутренних дел Литвы Риту Тамашунене портал Delfi.lt.
По данным портала, ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.
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