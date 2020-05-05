В «Гродно Азот» вспышка коронавируса: 12 инфицированных и более 50 контактных первого уровня

Кроме того, на предприятии есть заболевшие просто пневмонией и ОРВИ

Изменить размер текста: A A

Корпоративный ресурс «Гродненский химик» сообщил о том, что на одном из градообразующих предприятий облцентра зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции.

На заводе ежедневно мониторится ситуация с заболеваемостью, разработан спецплан по мероприятиям связанными с выявлением заболевания и блокированием распространения инфекции. В общем «паблике» опубликованы алгоритмы, которые начальники структурных подразделений обязаны использовать при обнаружении у работников цеха COVID-19.

– На понедельник, 4 мая, на «Гродно Азоте» у 12 человек был положительный тест на коронавирус. При этом 54 четыре работника стали контактами первого уровня. По информации медиков еще у шести работников завода выявлена пневмония, у 37 диагностирована ОРВИ, – заявили на предприятии.

Известно, что на «Гродно Азоте» еще ранее изменили график работы смен, чтобы снизить число контактов сотрудников на проходных завода и в общих столовых. На работу и домой сотрудников возят на отдельных автобусах. Также проводят дезинфекцию помещений, транспорта, закуплены защитные маски, перчатки, дезинфекторы и антисептики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав назвал число заболевших коронавирусом в Беларуси на 5 мая.

Общее число инфицированных – 18 350 тысяч (подробности).

Глава МВД о жестких мерах, принятых из-за пандемии в его ведомстве.

«В режиме нон-стоп ходят, протирают ручки, прыскают и так далее», – (подробности).