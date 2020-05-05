Депутат Гайдукевич о коррупционерах: «Предприниматели вообще не должны сидеть. Они должны компенсировать ущерб и быть на свободе»

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- Что касается коррупционеров, каждое дело должно рассматриваться индивидуально, - сказал журналистам депутат Олег Гайдукевич перед заседанием второй сессии Палаты представителей. - Во-первых надо смотреть погашен ущерб. Это самое главное. Второе, мы не забываем, что коррупция - это не только нарушение статьи Уголовного Кодекса. Это бьет по имиджу государства, вертикали власти. Это авторитет нашей страны. Поэтому, на мой взгляд, мы должны двигаться по такому пути: предприниматели вообще не должны сидеть. Они должны компенсировать ущерб и быть на свободе. Это уже мое личное мнение, как депутата. Я его буду отстаивать.

Напомним, в этот вторник, 5 мая, депутаты сразу в двух чтениях приняли законопроект об амнистии, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Законопроект представил министр внутренних дел Юрий Караев. Так, по законопроекту осужденным за коррупцию сократят срок наказания на один год.

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