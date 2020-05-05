На благотворительные средства Минздрав накупил медицинских масок, защитных экранов, реактивов и диагностических наборов для выявление коронавируса

Благодаря жертвованиям на борьбу с коронавирусом в больницы Беларуси покупают средства индивидуальной защиты, оборудование и реактивы для лабораторий и так далее. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ведомстве рассказали о расходовании средств, которые белорусы жертвуют на борьбу с пандемией

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Пресс-служба Минздрава подробно рассказала о поступлении и расходовании благотворительных средств, отправленных на борьбу с пандемией на 4 мая.

– По данным на понедельник, 4 мая, остаток средств на счету составил около 1,173 миллиона белорусских рублей и более 171,309 тысячи евро, – уточнили в пресс-службе.

За прошедшее время, с 25 марта по 4 мая, благотворительные средства были переведены на счет «Белмедтехники» – более 4,226 миллиона рублей. Половина из них была потрачена на покупку 3 миллионов медмасок, которые передали в Минск (500 тысяч), Минскую и Витебскую область (по 300 тысяч), а также по 200 тысяч масок и в другие области. Кроме того, маски, купленные благодаря благотворительным перечислениям, направили в семнадцать Республиканских НПЦ (300 тысяч), а остальные отправили на хранение в резерв.

– Остальная часть средств была потрачена на покупку защитных стоматологических экранов, фильтрующих респираторов, других санитарно-гигиенических изделий, полумасок и других СИЗ, – прокомментировали в Минздраве.

Также деньги с благотворительного счета Минздрав перевел в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Более 364 тысяч белрублей потратят на производство и поставку диагностических наборов для диагностики коронавирусной инфекции. А РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий получил 91,15 тысячи рублей на покупку лабораторного оборудования в лабораторию диагностики COVID-19 и еще 350 тысяч рублей на реактивы по коронавирусу для Национальной антидопинговой лаборатории.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк». БИК: AKBBBY2X. УНП: 190263723.

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк». БИК: AKBBBY2X. УНП: 190263723.

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