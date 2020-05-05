2020-05-05T19:47:46+03:00
Минск
КП Беларусь

«Лежу в десятке. Расплакалась на первых же словах»: Медики 10 больницы Минска опубликовали трогательное видео с благодарностями

В интернете появились видеообращение врачей одной из горбольницы белорусской столицы [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Врачи 10-ой больницы Минска поблагодарили всех за поддержку и пообещали, что скоро "вся эта ситуация" закончится.Врачи 10-ой больницы Минска поблагодарили всех за поддержку и пообещали, что скоро "вся эта ситуация" закончится.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Видео начинается с кадров пустого Минска. За кадром голос: «Многие уверены, что этот год пройдет со словом «коронавирус», мы же убеждены, что символом 2020 года станет слово «спасибо»».

«Комсомолка» уже не раз писала о том, как белорусы благодарят медиков, которые сейчас борются с коронавирусом и спасают людей. Например, своеобразную видеоблагодарность сняли десантники Бреста. А в МТС начали акцию «Спасибо докторам» с бесплатным интернетом и минутами для медиков. Свое спасибо выражают и те, кто делает перечисления на благотворительный счет Минздрава, ведомство регулярно отчитывается о покупках, произведенных во время пандемии.

Врачи обратились с ответной благодарностью. Такое видео опубликовали в интернете сотрудники 10 клиники города Минска.

Медики поблагодарили волонтеров, предпринимателей и всех неравнодушных людей, не оставшихся в стороне. Поблагодарили коллег и весь медперсонал: медсестер, санитарок, лаборантов и других работников.

– Врач направляет пациента на путь к выздоровлению, а именно вы (Прим.: медперсонал) ведете его по этому сложному пути. За это вам огромное спасибо и низкий поклон.

Также врачи «десятки» поблагодарили пациентов: доверяющих, следующих врачебным предписаниям и не теряющим оптимизма. И простых белорусов, соблюдающих самоизоляцию.

И, конечно, врачи поблагодарили и передали привет своим семья, которые ждут их дома: «Хочу сказать спасибо и передать привет своим родителям: родные, скоро буду!».

Еще медики поблагодарили за поддержку и единство. И пообещали: «Скоро вся эта ситуация закончится. И поверьте, когда этот момент наступит, а он непременно наступит, мы будем гордиться собой, мы будем гордиться теми решениями, которым принимали и теми действиями, которые совершали. И ровно, как и сейчас, мы скажем друг другу – спасибо!».

На момент написания статьи видео посмотрели более 3 тысяч человек. Многие отвечают одним комментарием: «Спасибо». А кто-то пишет прямо из больничной палаты: «Лежу в десятке. Расплакалась на первых же словах».

А вас тронуло это видео?

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#СПАС1Б0. Врачи 10 ГКБ г. Минска благодарят всех за помощь в борьбе с COVID19..

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«Лежу в десятке. Расплакалась на первых же словах»: Медики 10 больницы Минска опубликовали трогательное видео с благодарностями
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