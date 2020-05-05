Парад, коронавирус и кадры Союзного государства: Лукашенко и Путин поговорили по телефону
Во вторник, 5 мая, «Комсомолка» сообщала, что белорусский лидер публично пригласил на парад в Минске глав государств – «хотя бы бывшего Союза». А также предупредил, что ожидает звонок от президента России.
Телефонные переговоры состоялись по плану, сообщили в пресс-службе главы Беларуси.
О длительности разговора не сообщалось, но в пресс-службе уточнили, что Путин и Лукашенко успели обсудить «весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений». Также президенты обговорили подготовительные мероприятия празднования 75-летия Дня Победы, взаимодействие в интеграционных структурах, а именно – кадровые назначения в Союзном государстве.
– Главы Беларуси и России обменялись информацией о мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией COVID-19. А Александр Лукашенко еще объяснил российскому коллеге в целом о ситуации в Беларуси, рассказал о подготовке к параду, – прокомментировали в пресс-службе президента.
В пресс-службе Кремля также подтвердили телефонный разговор двух президентов и добавили, что во время разговора Александр Лукашенко передал пожелание скорейшего выздоровления Михаилу Мишустину. Напомним у председателя российского правительства недавно диагностировали коронавирус.
В завершении разговора Путин и Лукашенко условились и о дальнейших двусторонних контактах.
О том, озвучил ли по телефону Александр Лукашенко для Владимира Путина приглашение посетить парад Великой Победы в Минске, не сообщается. Однако недавно часть российских политиков публично отказались от визита в Беларусь с этой целью из-за предписаний карантина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пока неизвестно во сколько начнется минский парад на 9 мая.
Но уже точно ясно, где и когда будет салют (подробности).
Стала известна кандидатура возможного посла США в Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Россия»