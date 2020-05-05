2020-05-05T20:16:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Парад, коронавирус и кадры Союзного государства: Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Телефонные переговоры двух лидеров были запланированы заранее
Надежда БУТОВИЧ
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С начала пандемии Владимир Путин проводит только видеоконференции или телефонные переговоры. Фото: kremlin.ru.С начала пандемии Владимир Путин проводит только видеоконференции или телефонные переговоры. Фото: kremlin.ru.
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Во вторник, 5 мая, «Комсомолка» сообщала, что белорусский лидер публично пригласил на парад в Минске глав государств – «хотя бы бывшего Союза». А также предупредил, что ожидает звонок от президента России.

Телефонные переговоры состоялись по плану, сообщили в пресс-службе главы Беларуси.

О длительности разговора не сообщалось, но в пресс-службе уточнили, что Путин и Лукашенко успели обсудить «весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений». Также президенты обговорили подготовительные мероприятия празднования 75-летия Дня Победы, взаимодействие в интеграционных структурах, а именно – кадровые назначения в Союзном государстве.

– Главы Беларуси и России обменялись информацией о мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией COVID-19. А Александр Лукашенко еще объяснил российскому коллеге в целом о ситуации в Беларуси, рассказал о подготовке к параду, – прокомментировали в пресс-службе президента.

В пресс-службе Кремля также подтвердили телефонный разговор двух президентов и добавили, что во время разговора Александр Лукашенко передал пожелание скорейшего выздоровления Михаилу Мишустину. Напомним у председателя российского правительства недавно диагностировали коронавирус.

В завершении разговора Путин и Лукашенко условились и о дальнейших двусторонних контактах.

О том, озвучил ли по телефону Александр Лукашенко для Владимира Путина приглашение посетить парад Великой Победы в Минске, не сообщается. Однако недавно часть российских политиков публично отказались от визита в Беларусь с этой целью из-за предписаний карантина.

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