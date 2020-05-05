Лукашенко обещал приехать к ученым на «Тесле», а приехал на лимузине за 1,5 миллиона евро (на заднем плане). Кадр телеканала "Беларусь 1".

На полигоне для испытаний автомобилей президент Беларуси ознакомился с разработками белорусских ученых в области электротранспорта

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5 мая Александр Лукашенко приехал на республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН, он находится в километре от МКАД. Главная тема – электротранспорт.

- Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам, - заявил Лукашенко. Он рассказал, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире.

Президента на полигон еще в январе пригласил глава НАН Владимир Гусаков:

- Готовы показать и электротранспорт, и другие разработки. Все поручения на контроле, - говорил тогда он.

- Хорошо, я приеду на «Тесле», поставлю рядом, - пообещал тогда Лукашенко. - Обязательно приеду. Мы встретимся с учеными для того, чтобы откровенно о жизни поговорить, о политике нашего государства. Мне очень важно было бы, чтобы ученые откровенно высказались.

Свое обещание президент не сдержал - как видно из кадров телеканала «Беларусь 1», на полигон Александр Лукашенко приехал на своем новом бронированном лимузине Mercedes-Maybach Pullman Guard, который стоит не меньше полутора миллионов евро.

Напомним, новейший Mercedes-Maybach Pullman Guard с президентскими номерами засветился прошлым летом у стадиона «Динамо», где проходила церемония закрытия вторых Европейских игр. Это последнее, самое новое поколение бронированных лимузинов от компании Mercedes. На этой же машине Александр Лукашенко приехал на парад по случаю Дня Независимости 3 июля.

Лимузин способен выдержать взрыв 15 кг тротила в двух метрах от автомобиля и в метре над землей.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Базовая цена броневика - 1,4 миллиона евро. А с опциями вроде сирен, стробоскопов, громкоговорителей и прочего индивидуального оборудования она может вырасти еще сильнее - лимита, по сути, нет. Сегодня это самая дорогая представительская модель в мире. Плюс растаможка: на такую машину она составляет 784 тысячи евро (если оформлять автомобиль на юрлицо).

Базовая цена броневика - 1,4 миллиона евро.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

А «Тесла» за 250 тысяч долларов, напомним, появилась в автопарке Александра Лукашенко в день его рождения - 31 августа 2017 года. Президент рассказал о впечатлениях от поездки на электромобиле: «Это лучшее, что есть», - похвалил американцев президент, и дал советы разработчикам белорусского электромобиля.

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